В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 24,6 тысячи

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.

В этот вторник на рабочих местах начинают действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.