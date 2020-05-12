В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 24,6 тысячи

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре за последние сутки возросло на 884, сообщает министерство здравоохранения страны.
Число случаев заражения COVID-19 в Сингапуре превысило 24,6 тысячи, более 20 человек скончались.
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
В этот вторник на рабочих местах начинают действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.