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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:04
https://ria.ru/20200512/1571309246.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 24,6 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 24,6 тысячи

11:04 12.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Скорая помощь в Сингапуре . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре за последние сутки возросло на 884, сообщает министерство здравоохранения страны.
Число случаев заражения COVID-19 в Сингапуре превысило 24,6 тысячи, более 20 человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
В этот вторник на рабочих местах начинают действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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