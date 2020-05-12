В Тюмени начали бесплатно раздавать маски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Волонтеры начали бесплатно раздавать маски в Тюмени, сообщил во вторник оперативный штаб области по профилактике коронавируса.

"Все жители Тюменской области с 14 мая обязаны в общественных местах и транспорте соблюдать масочный режим, 12 мая волонтеры начали раздавать медицинские маски на остановках, в аэропорту "Рощино", железнодорожном вокзале и автовокзале", — говорится в сообщении.

Маски горожанам раздают молодогвардейцы Тюменской области совместно с волонтерами штаба "Мы вместе".

"Бесплатная раздача медицинских масок будет проходить ежедневно с 10:00 (08:00 мск) до 12:00 (10:00 мск) на остановочных комплексах города. Волонтеры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", — приводятся в сообщении слова руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимира Сбитнева.

По последним данным, в регионе выявлены 902 заболевших коронавирусом, в том числе 70 — за последние сутки.