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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:55
https://ria.ru/20200512/1571309216.html
В Тюмени начали бесплатно раздавать маски
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В Тюмени начали бесплатно раздавать маски

11:04 12.05.2020 (обновлено: 11:55 12.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Волонтеры начали бесплатно раздавать маски в Тюмени, сообщил во вторник оперативный штаб области по профилактике коронавируса.

"Все жители Тюменской области с 14 мая обязаны в общественных местах и транспорте соблюдать масочный режим, 12 мая волонтеры начали раздавать медицинские маски на остановках, в аэропорту "Рощино", железнодорожном вокзале и автовокзале", — говорится в сообщении.

Маски горожанам раздают молодогвардейцы Тюменской области совместно с волонтерами штаба "Мы вместе".
"Бесплатная раздача медицинских масок будет проходить ежедневно с 10:00 (08:00 мск) до 12:00 (10:00 мск) на остановочных комплексах города. Волонтеры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени", — приводятся в сообщении слова руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимира Сбитнева.
По последним данным, в регионе выявлены 902 заболевших коронавирусом, в том числе 70 — за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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