Дмитрий Певцов заступился за военный фильм "На Париж"

"Мне не стыдно за фильм "На Париж" и участие в нем. Я считаю, что история, почти документально точно рассказанная в фильме, — история о любви. В том числе и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне. Можно придираться к художественным недостаткам этой картины, но что касается уважения к нашей истории, к нашим людям, которые ее творили, — тут уж извините. И справьтесь о том, кто участвовал в написании сценария (Станислав Говорухин. — Прим. ред.). Этот фильм о том, что произошло, когда наступила долгожданная Победа, когда стало ясно, что — все, конец, победили. И если вы ждали обычную героическо-патриотическую "стрелялку" с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша", — обратился к пользователям Певцов.