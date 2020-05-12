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Культура
2020-05-12T15:38
https://ria.ru/20200512/1571309211.html
Дмитрий Певцов заступился за военный фильм "На Париж"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571310057_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_8f63a7bd753813804b64b8eaf513743b.jpg
РИА Новости

Дмитрий Певцов заступился за военный фильм "На Париж"

11:46 12.05.2020 (обновлено: 15:38 12.05.2020)
19977
© Blitz Films, 2019Кадр из фильма "На Париж"
Кадр из фильма На Париж
© Blitz Films, 2019
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Актер театра и кино Дмитрий Певцов опубликовал в инстаграме пост, в котором заступается за комедию Сергея Саркисова "На Париж", после того как недавно картину раскритиковал в своем обзоре видеоблогер Евгений Баженов, более известный по псевдониму BadComedian.

"Мне не стыдно за фильм "На Париж" и участие в нем. Я считаю, что история, почти документально точно рассказанная в фильме, — история о любви. В том числе и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне. Можно придираться к художественным недостаткам этой картины, но что касается уважения к нашей истории, к нашим людям, которые ее творили, — тут уж извините. И справьтесь о том, кто участвовал в написании сценария (Станислав Говорухин. — Прим. ред.). Этот фильм о том, что произошло, когда наступила долгожданная Победа, когда стало ясно, что — все, конец, победили. И если вы ждали обычную героическо-патриотическую "стрелялку" с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша", — обратился к пользователям Певцов.

Мнения подписчиков в комментариях разошлись.
"Очень вас уважаю. Но фильм отвратительный", — написала @milanasengileu.
"Фильм ужасный, но я от этого не перестану считать Дмитрия Певцова одним из лучших актеров страны и человеком, призывающим к правильным ценностям", — присоединился к обсуждению @dimka_03.04.
"Смотрел "На Париж" сразу же после выхода. В том числе из-за вашего участия, но оно его абсолютно не спасло", — считает andreynn407.
"Фильм очень жизненный", — не согласился @bagrat_avakyants.
"А мне понравилась эта работа и вы — замечательный актер.Так держать", — поддержала @3115.natalia.
Лента Сергея Саркисова вышла в прошлом году к 9 Мая. В ней рассказывают историю танкистов, которые прошли всю войну. Они решают отпраздновать Великую Победу в столице Франции, где их ждет множество приключений.
Главные роли в фильме исполнили: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий и другие.
Концерт в пустом зале
Вчера, 00:00Культура
Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций
49158211257
КультураКино и сериалыНовости культурыЕвгений СтычкинИгорь ЗолотовицкийСергей МаковецкийФранцияДмитрий Певцов
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