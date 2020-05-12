Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми, которые накануне объявил президент Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми, которые накануне объявил президент Владимир Путин

Так, семьи с детьми от трех до 15 лет с1 июня получат однократную выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого достаточно подать заявление через портал гсуслуг, сайт Пенсионного фонда или придти лично в местное отделение ПФР.

Заявления должны рассмотреть в течение пяти дней, на выплату отводится не более трех дней. Запрос материальной помощи можно оформить до 1 октября 2020 года.

Кроме того, при соблюдении этих же условий все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь.

Помощь на 25 миллиардов

В пресс-службе Минтруда рассказали РИА Новости, что право на выплаты на детей до трех лет получат почти 1,7 миллиона семей. Общая сумма составит 25 миллиардов рублей.

В министерстве уточнили, что раньше такие выплаты могли получить только семьи с правом на материнский капитал. Сейчас выплаты в общей сложности могут назначить почти на пять миллионов детей до трех лет. Из них только 3,3 миллиона детей растут в семьях, у которых есть право на маткапитал.

Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

"Жалеть денег не стоит"

В Совфеда заявили РИА Новости, что выплаты могут потребовать законодательного оформления. Верхняя палата парламента готова рассмотреть этот вопрос 20 июня.

"Средства на выплаты семьям с детьми есть, для этого существуют ФНБ и Резервный фонд. Жалеть средств на поддержку детей в такое напряженное время не следует", - отметил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Эпидемия коронавируса

С начала эпидемии в России зарегистрировали 232 243 заболевших коронавирусом, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.

Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, с 12 мая необходимо носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.