В Элисте больной COVID-19 попытался "по-голливудски" сбежать из больницы

"Совершил побег в традициях лучших боевиков Голливуда. Вырвал подключичный катетер, растолкал медсестер и докторов-женщин, выскочил на балкон и спрыгнул вниз", - рассказал Кикенов в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram .

По его словам, пациент "получил порезы, разбивая балконную дверь", после чего травмировался, "когда пытался спуститься с балкона, спрыгнуть на козырек". Он прооперирован, его состоянию ничего не угрожает, добавил министр.