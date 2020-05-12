В Элисте больной COVID-19 попытался "по-голливудски" сбежать из больницы

ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Пациент с коронавирусной инфекцией, которого недавно перевели из реанимации в общее отделение, пытался сбежать из республиканской больницы в Элисте, выпрыгнув с балкона, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.
"Совершил побег в традициях лучших боевиков Голливуда. Вырвал подключичный катетер, растолкал медсестер и докторов-женщин, выскочил на балкон и спрыгнул вниз", - рассказал Кикенов в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram.
По его словам, пациент "получил порезы, разбивая балконную дверь", после чего травмировался, "когда пытался спуститься с балкона, спрыгнуть на козырек". Он прооперирован, его состоянию ничего не угрожает, добавил министр.
По информации ведомства, на 12 мая в Калмыкии зарегистрировано 534 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 149 человек, скончались шестеро. За сутки количество инфицированных увеличилось на 36 человек, выздоровевших - на 33.
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