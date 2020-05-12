В Афганистане прогремел взрыв на похоронах главы полиции

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на похоронах главы полицейского управления одного из районов провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.
Как сообщается, инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.
Представитель губернатора провинции подтвердил РИА Новости информацию о случившемся. По его словам, взрыв произошел в 11.00 по местному времени (9.30 мск) и привел к жертвам.