В Афганистане прогремел взрыв на похоронах главы полиции

Как сообщается, инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.

Представитель губернатора провинции подтвердил РИА Новости информацию о случившемся. По его словам, взрыв произошел в 11.00 по местному времени (9.30 мск) и привел к жертвам.