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2020-05-12T12:09
https://ria.ru/20200512/1571308657.html
В Афганистане прогремел взрыв на похоронах главы полиции
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РИА Новости

В Афганистане прогремел взрыв на похоронах главы полиции

10:56 12.05.2020 (обновлено: 12:09 12.05.2020)
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© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар. 12 мая 2020
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар. 12 мая 2020
© REUTERS / Parwiz
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар. 12 мая 2020
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на похоронах главы полицейского управления одного из районов провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.
Как сообщается, инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.
Представитель губернатора провинции подтвердил РИА Новости информацию о случившемся. По его словам, взрыв произошел в 11.00 по местному времени (9.30 мск) и привел к жертвам.
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