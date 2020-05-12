Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

"Мы разработали в Москве систему "Карантин", которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска. Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск", — рассказал Леглер.