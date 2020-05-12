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2020-05-12T13:11
https://ria.ru/20200512/1571308439.html
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

10:54 12.05.2020 (обновлено: 13:11 12.05.2020)
32477
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.

"Мы разработали в Москве систему "Карантин", которая работает на камерах, которые расположены в Москве. Данная система имеет вид мобильного приложения, сотрудник полиции имеет возможность самостоятельно выбрать камеру по направлению к нему, и на планшет будут приходить те номера автомобиля, который едет без пропуска. Таким образом мы стараемся не нарушать нормальную жизнь людей, которые добросовестно оформили пропуска, при этом останавливать точечно только тех, у кого отсутствует пропуск", — рассказал Леглер.

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Он отметил, что для работы системы не было установлено дополнительных камер.

"Прежде всего цель этой системы — предотвратить въезд людей с неоформленным пропуском", — отметил руководитель.

Как добавил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин, сотрудники Госавтоинспекции останавливают только транспортные средства, которые не имеют пропуска. Далее проводится разъяснительная работа с владельцем авто.
Кроме того, с начала введения пропускного режима сотрудники ГИБДД провели более 600 тысяч проверок пропусков у транспортных средств, въезжающих в город.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
Популярные комментарии
Цель - предотвратить въезд людей без пропуска. Всё чётко сказал - не спасти от заражения, не улучшить санитарную обстановку....нет, просто контроль
12 мая, 14:09
ddamaskblade
1600002
Не пустили в 41-м, не пустим и сегодня.
12 мая, 14:12
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
431015
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