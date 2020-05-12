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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:58
https://ria.ru/20200512/1571308406.html
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154071_0:56:2939:1709_1036x0_80_0_0_44b843b09d2f773e96615ba636b81508.jpg
РИА Новости

Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

10:58 12.05.2020
193202
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В России зарегистрировано 232 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся. Далее следует Россия, обогнав Испанию (более 227 тысяч заболевших) и Великобританию, где выявили более 224 тысяч случаев COVID-19.
Также в список входят Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более четырех миллионов случаев заболевания, выздоровели 278 тысяч человек. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗГерманияБразилияИталияСШАИспанияВ мире
Популярные комментарии
А тут еще и праздники закончились... А из "методов" борьбы, только новые штрафы для населения! И как, помогает?
12 мая, 11:47
Jordan Smyth
1941524071
да, мне тоже интересно - что теперь скажут те "эксперты", которые нахваливали нашу систему здравоохранения, когда в Европе эпидемия была в разгаре, а в России только начиналась.
12 мая, 11:49
iigorello09
190722280
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