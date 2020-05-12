Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — более 1,3 миллиона заразившихся. Далее следует Россия, обогнав Испанию (более 227 тысяч заболевших) и Великобританию, где выявили более 224 тысяч случаев COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более четырех миллионов случаев заболевания, выздоровели 278 тысяч человек. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.