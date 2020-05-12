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2020-05-12T10:53
https://ria.ru/20200512/1571308373.html
В "Белнефтехиме" рассказали, когда саудовская нефть поступит на НПЗ
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РИА Новости

В "Белнефтехиме" рассказали, когда саудовская нефть поступит на НПЗ

10:53 12.05.2020
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© РИА Новости / Андрей АлександровПосетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим" в Минске
Посетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Андрей Александров
Посетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Танкер с 87 тысячами тонн саудовской нефти, закупленной Белоруссией, прибыл в порт литовской Клайпеды, на текущей неделе начнется транспортировка сырья по железной дороге и его доставка на белорусский НПЗ "Нафтан", сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
В конце апреля Тищенко сообщил, что Минск закупил первую партию нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco с транспортировкой по морю. Прибытие танкера в порт Клайпеды ожидалось во вторник, 12 мая.
"Танкер 87 тысяч тонн саудовской нефти прибыл ночью в порт и с утра встал под разгрузку. Разгружаться будет до 14 мая, после чего начнется отправка по железной дороге. Нефть начнет поступать на "Нафтан", скорее всего, с 16 мая", - сказал пресс-секретарь концерна.
Ранее Тищенко сообщал РИА Новости, что поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около 2 миллионов тонн нефти, такой объем и был поставлен для переработки в апреле. До этого, с начала текущего года, оба НПЗ республики были загружены наполовину из-за ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией.
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Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ - по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в белорусском Мозыре, из порта в Клайпеде - по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
В частности, Минск покупает нефть у госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), были также разовые закупки норвежской нефти. Кроме того, источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что страна намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.
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