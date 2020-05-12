Госдума может рассмотреть новые проекты по поддержке граждан

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Государственная дума может на следующей неделе провести пленарные заседания для обсуждения новых инициатив правительства по реализации мер поддержки граждан и бизнеса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых на фоне ограничений из-за эпидемии коронавируса. Согласно заявлению главы государства, будут полностью списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и НКО за второй квартал 2020 года.
"На Совете Государственной думы сформирована приоритетная повестка, она будет рассмотрена на этой неделе, в рамках пленарного заседания во вторник и среду. Мы не исключаем, что нам придется собраться еще на следующей неделе: ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, а также малому и среднему предпринимательству, некоммерческим организациям социально направленным", - сказал Володин по итогам Совета Думы во вторник.