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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:41
https://ria.ru/20200512/1571307714.html
Мосгорсуд рассмотрит иск, оспаривающий изоляцию после поездки за рубеж
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:211:2683:1720_1036x0_80_0_0_3fb2ce82881c168ef0d0eae9427a1dd6.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит иск, оспаривающий изоляцию после поездки за рубеж

10:45 12.05.2020 (обновлено: 15:41 12.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 20 мая рассмотрит по существу иск, оспаривающий указ мэра Москвы об обязательной двухнедельной самоизоляции граждан, приехавших из стран, где распространен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Сегодня в суде состоялась беседа по иску.
"Судебное заседание назначено на 20 мая", - сказала Солопова. Ответчиками заявлены мэр Сергей Собянин и правительство Москвы.
В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что в иске Дмитрий Ерохин просит признать недействующим пункт 3 указа мэра от 5 марта под номером 12-УМ. В нём градоначальник обязал россиян, возвращающихся из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, две недели провести в самоизоляции.
Ранее Мосгорсуд отклонил коллективный иск, поданный из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу.
Ограничительные меры по коронавирусу в Москве были продлены до 31 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяна СолоповаДмитрий ЕрохинМоскваПроисшествия
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