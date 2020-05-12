Мосгорсуд рассмотрит иск, оспаривающий изоляцию после поездки за рубеж

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 20 мая рассмотрит по существу иск, оспаривающий указ мэра Москвы об обязательной двухнедельной самоизоляции граждан, приехавших из стран, где распространен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Сегодня в суде состоялась беседа по иску.
"Судебное заседание назначено на 20 мая", - сказала Солопова. Ответчиками заявлены мэр Сергей Собянин и правительство Москвы.
В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что в иске Дмитрий Ерохин просит признать недействующим пункт 3 указа мэра от 5 марта под номером 12-УМ. В нём градоначальник обязал россиян, возвращающихся из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса, две недели провести в самоизоляции.
Ранее Мосгорсуд отклонил коллективный иск, поданный из-за введения цифровых пропусков для перемещения по городу.
Ограничительные меры по коронавирусу в Москве были продлены до 31 мая.
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