Генконсульство России в Дубае возобновило работу с 12 мая

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство России в Дубае сообщило о возобновлении работы с 12 мая, но только на выдачу готовых документов.
Ранее в связи с обострением эпидемиологической ситуации в ОАЭ на фоне COVID-19 и в рамках предотвращения ее распространения руководство генконсульства решило временно приостановить свою работу.
"Генеральное консульство России в Дубае открывается с 12 мая с.г. только на выдачу готовых документов с 10:00 до 13:00 с понедельника по четверг", - говорится в сообщении дипмисии в Twitter.
Посетители генконсульства должны быть обязательно в маске и защитных перчатках, в противном случае вход на территорию диппредставительства будет запрещен, предупреждают в комментарии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.