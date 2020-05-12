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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:43
https://ria.ru/20200512/1571307611.html
Генконсульство России в Дубае возобновило работу с 12 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/98/1560819827_0:92:2000:1217_1036x0_80_0_0_aa09a4f930f5a23f91ebcf311eeea220.jpg
РИА Новости

Генконсульство России в Дубае возобновило работу с 12 мая

10:43 12.05.2020
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Дубай
Вид на Дубай
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральное консульство России в Дубае сообщило о возобновлении работы с 12 мая, но только на выдачу готовых документов.
Ранее в связи с обострением эпидемиологической ситуации в ОАЭ на фоне COVID-19 и в рамках предотвращения ее распространения руководство генконсульства решило временно приостановить свою работу.

"Генеральное консульство России в Дубае открывается с 12 мая с.г. только на выдачу готовых документов с 10:00 до 13:00 с понедельника по четверг", - говорится в сообщении дипмисии в Twitter.

Посетители генконсульства должны быть обязательно в маске и защитных перчатках, в противном случае вход на территорию диппредставительства будет запрещен, предупреждают в комментарии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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