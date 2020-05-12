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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:39
https://ria.ru/20200512/1571307349.html
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617189_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f3c4c87c869f05e2dd7a149738aeebb8.jpg
РИА Новости

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

10:39 12.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму в связи с коронавирусом
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Семь новых случаев коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число с начала наблюдений достигло 209. Лечение продолжают 141 человек, выздоровело 64 человека. Пять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, отметили власти. Ранее два пациента скончались.
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"К сожалению, два человека скончались за истекшие сутки. От сопутствующих заболеваний, но у них было заражение коронавирусом. Окончательный диагноз будет установлен и озвучен после получения заключения", - сказал Аксенов в ходе заседания оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Женщины были госпитализированы в Симферополе и в Саках, у них были тяжелые заболевания, сообщили власти.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая.
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Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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