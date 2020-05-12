В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов

Семь новых случаев коронавируса выявлены в Крыму за сутки, общее число с начала наблюдений достигло 209. Лечение продолжают 141 человек, выздоровело 64 человека. Пять пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, отметили власти. Ранее два пациента скончались.

"К сожалению, два человека скончались за истекшие сутки. От сопутствующих заболеваний, но у них было заражение коронавирусом. Окончательный диагноз будет установлен и озвучен после получения заключения", - сказал Аксенов в ходе заседания оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Женщины были госпитализированы в Симферополе и в Саках , у них были тяжелые заболевания, сообщили власти.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая.

Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.