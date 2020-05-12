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2020-05-12T11:49
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СМИ: в Кабуле пять человек погибли при нападении боевиков на больницу
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РИА Новости

СМИ: в Кабуле пять человек погибли при нападении боевиков на больницу

10:38 12.05.2020 (обновлено: 11:49 12.05.2020)
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© REUTERS / Mohammad IsmailВоенные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
© REUTERS / Mohammad Ismail
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек среди гражданского населения погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения боевиков на больницу в афганском Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник.
Ранее телеканал 1TV сообщил, что во вторник террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF). Спецподразделение полиции уже прибыло на место.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке, сообщает 1TV.
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Врачи без границАфганистанТалибанКабул (город)В мире
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