СМИ: в Кабуле пять человек погибли при нападении боевиков на больницу

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пять человек среди гражданского населения погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения боевиков на больницу в афганском Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник.
Ранее телеканал 1TV сообщил, что во вторник террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF). Спецподразделение полиции уже прибыло на место.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке, сообщает 1TV.
گزارشهای نخستین میرسانند که افراد مسلح بر یک شفاخانه در منطقه دشت برچی از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی کابل حمله کردهاند. pic.twitter.com/NjNPMVqcyV— TOLOnews (@TOLOnews) May 12, 2020