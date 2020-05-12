Власти Вьетнама из-за COVID планируют продлить визы иностранцам

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство Вьетнама планирует продлить визы иностранцам из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщило посольство РФ в Ханое.
"По заявлению МОБ (министерства общественной безопасности — Прим. ред.), правительством принято решение по дальнейшему продлению виз для граждан иностранных государств, находящихся во Вьетнаме. Ожидаем соответствующих разъяснений в отношении порядка продления виз 15 мая", — говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ на странице в Facebook.
В российской дипмиссии рекомендовали подавать соответствующие документы на продление после публикации новых требований в соцсетях на страницах и в группах консульского отдела посольства и генеральных консульств в Хошимине и Дананге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.