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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:11
https://ria.ru/20200512/1571306752.html
В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426856_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_6403c416d20833c86d75b2371500b582.jpg
РИА Новости

В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции

10:31 12.05.2020 (обновлено: 11:11 12.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 46 тысяч нарушений самоизоляции совершили в Москве больные коронавирусом и совместно проживающие с ними, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Он напомнил, что больные коронавирусной инфекцией обязаны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других людей опасности заражения.
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26 марта, 10:27Распространение нового коронавируса
"За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности. Сейчас, в условиях перехода к поэтапному возврату работы предприятий и организаций, строгое соблюдение правил самоизоляции приобретает еще большую важность", - сказал Данчиков.
Он отметил, что за прошедшие сутки количество таких нарушений превысило 3,5 тысячи случаев.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
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"Мы просим москвичей, которые на данный момент проходят лечение на дому, отнестись к соблюдению режима обязательной самоизоляции крайне серьезно и ответственно. Не подвергайте опасности здоровье и жизни окружающих вас людей", - отметил Данчиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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