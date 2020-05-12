В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 46 тысяч нарушений самоизоляции совершили в Более 46 тысяч нарушений самоизоляции совершили в Москве больные коронавирусом и совместно проживающие с ними, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он напомнил, что больные коронавирусной инфекцией обязаны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других людей опасности заражения.

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"За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности. Сейчас, в условиях перехода к поэтапному возврату работы предприятий и организаций, строгое соблюдение правил самоизоляции приобретает еще большую важность", - сказал Данчиков.

Он отметил, что за прошедшие сутки количество таких нарушений превысило 3,5 тысячи случаев.

"Мы просим москвичей, которые на данный момент проходят лечение на дому, отнестись к соблюдению режима обязательной самоизоляции крайне серьезно и ответственно. Не подвергайте опасности здоровье и жизни окружающих вас людей", - отметил Данчиков.