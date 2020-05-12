В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 900

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 47 пациентов в Липецкой области, общее число заболевших возросло до 944, сообщает администрация региона.
"Сорок семь новых случаев инфицирования COVID-19 подтвердились в регионе. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области составляет 194 человека, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф