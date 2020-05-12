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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:30
https://ria.ru/20200512/1571306637.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 900
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 900

10:30 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 47 пациентов в Липецкой области, общее число заболевших возросло до 944, сообщает администрация региона.
"Сорок семь новых случаев инфицирования COVID-19 подтвердились в регионе. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 944 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области составляет 194 человека, трое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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