Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T10:27
https://ria.ru/20200512/1571306383.html
СК попросит об аресте организатора хосписа в Красногорске
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571275806_0:0:1032:582_1036x0_80_0_0_ef6aa255e1a906ca75c420eb03e01cf0.jpg
РИА Новости

СК попросит об аресте организатора хосписа в Красногорске

10:27 12.05.2020
441
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЧастный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек
Частный хоспис в Красногорске, где в результате пожара погибли 9 человек
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет будет просить об аресте организатора частного хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли люди, сообщила РИА Новости представитель областного главка ведомства Ольга Врадий.
"Следствие будет ходатайствовать об аресте", - сказала она.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 11 человек. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
Частный хоспис в Красногорске после пожара, в результате которого погибли 9 человек
11 мая, 13:13
Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске появилось в Сети
501010
Обсудить 0
Пожар в хосписе в КрасногорскеОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
Рекомендуем
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Врач в одном из больничных отделений
Врач оценил состояние шести пострадавших при пожаре в Красногорске
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
В Москве больные COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции
Врач
В России за сутки умерли 107 пациентов с COVID-19
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом
Леонид Пасечник
Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В России за сутки 3711 человек выздоровели от коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге
Франц Клинцевич
Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 900
Медик в машине скорой помощи
В Москве за сутки выявили 5392 случая коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
Лента новостейМолния