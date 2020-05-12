СК попросит об аресте организатора хосписа в Красногорске

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет будет просить об аресте организатора частного хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли люди, сообщила РИА Новости представитель областного главка ведомства Ольга Врадий.
"Следствие будет ходатайствовать об аресте", - сказала она.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 11 человек. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.