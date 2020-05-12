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Религия и мировоззрение
2020-05-12T12:06
https://ria.ru/20200512/1571306097.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в Красногорске
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РИА Новости

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в Красногорске

10:24 12.05.2020 (обновлено: 12:06 12.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в подмосковном Красногорске и призвал светские и церковные региональные власти оказать помощь пострадавшим, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Пожар в частном хосписе в Красногорске в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. По последним данным, погибли 11 человек, еще семь госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.
"Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких", - сказал патриарх Кирилл.
Он выразил надежду, что власти Подмосковья "при духовной поддержке священнослужителей Московской епархии" окажут пострадавшим необходимую помощь.
"Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих", - подытожил глава Русской церкви.
Пожар в хосписе в Красногорске
Вчера, 10:19
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
200204
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Общество
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