Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в Красногорске

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в подмосковном Красногорске и призвал светские и церковные региональные власти оказать помощь пострадавшим, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.