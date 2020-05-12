Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в Красногорске

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в подмосковном Красногорске и призвал светские и церковные региональные власти оказать помощь пострадавшим, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Пожар в частном хосписе в Красногорске в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" произошел в ночь на понедельник. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован. По последним данным, погибли 11 человек, еще семь госпитализированы. СК сообщил о возбуждении уголовного дела, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки.
"Глубоко соболезную всем, кого коснулось это страшное несчастье, кто потерял в пожаре своих родных и близких", - сказал патриарх Кирилл.
Он выразил надежду, что власти Подмосковья "при духовной поддержке священнослужителей Московской епархии" окажут пострадавшим необходимую помощь.
"Возношу молитвы Милосердному Владыке жизни и Победителю смерти Господу нашего Иисусу Христу об упокоении душ усопших в селениях небесных, о скорейшем исцелении раненых и даровании благодатного утешения семьям ныне скорбящих", - подытожил глава Русской церкви.