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2020-05-12T10:21
https://ria.ru/20200512/1571305930.html
В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
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РИА Новости

В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ

10:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Мужчина подорвался на противотанковой мине при проведении дорожных работ на окраине подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике города Брянка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В понедельник при проведении дорожных работ произошел подрыв предположительно противотанкового фугаса", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что при взрыве пострадал водитель фронтального погрузчика - мужчина 1995 года рождения. По данным ведомства, с ожогами лица и рук, переломом, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга пострадавший был доставлен в больницу города Брянки, а позже переведен в Центральную городскую больницу города Стаханов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
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