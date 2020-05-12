Китайское СМИ рассказало, как правильно проветривать квартиру

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Проветривать помещение следует по 20-30 минут три-четыре раза в день, пишет китайское издание " Проветривать помещение следует по 20-30 минут три-четыре раза в день, пишет китайское издание " Хуаньцю шибао " со ссылкой на специалистов отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Открывать окна следует после подъема. Утром содержание кислорода в помещении снижается, а при уборке постели в воздух поднимаются пылевые клещи и частички кожи.

Кроме того, необходимо проветривать кухню во время приготовления пищи. Издание рекомендовало оставлять окно открытым минимум на десять минут и после окончания процесса. Проветривание перед сном увеличит содержание кислорода и положительно скажется на качестве сна.

Во время смога и моросящего дождя открывать окна не стоит. Следует отказаться от проветривания и во время сильного ветра, который поднимает в воздух пыль и распространяет загрязняющие вещества.

Издание напомнило, что в среднем в воздухе 0,03-0,04 процента углекислого газа, однако из-за дыхания людей концентрация возрастает. При этом человек чувствует дискомфорт уже при 0,15 процента.

Если помещение не проветривать, то в комнате будет недостаточно кислорода, а у человека может заболеть голова и повыситься давление. Кроме того, спертый воздух — благоприятная среда для размножения вирусов и микробов.