Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T13:03
https://ria.ru/20200512/1571305618.html
Китайское СМИ рассказало, как правильно проветривать квартиру
https://cdn21.img.ria.ru/images/155554/99/1555549980_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f437cf0632d3e09b36ad5536ed5ab6c2.jpg
РИА Новости

Китайское СМИ рассказало, как правильно проветривать квартиру

10:16 12.05.2020 (обновлено: 13:03 12.05.2020)
7586
© Depositphotos / halfpointЖенщина у окна
Женщина у окна
© Depositphotos / halfpoint
Женщина у окна. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Проветривать помещение следует по 20-30 минут три-четыре раза в день, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао" со ссылкой на специалистов отдела санитарного просвещения Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Открывать окна следует после подъема. Утром содержание кислорода в помещении снижается, а при уборке постели в воздух поднимаются пылевые клещи и частички кожи.
Кроме того, необходимо проветривать кухню во время приготовления пищи. Издание рекомендовало оставлять окно открытым минимум на десять минут и после окончания процесса. Проветривание перед сном увеличит содержание кислорода и положительно скажется на качестве сна.
Мужчина моет руки
28 марта, 14:12Распространение нового коронавируса
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Во время смога и моросящего дождя открывать окна не стоит. Следует отказаться от проветривания и во время сильного ветра, который поднимает в воздух пыль и распространяет загрязняющие вещества.
Издание напомнило, что в среднем в воздухе 0,03-0,04 процента углекислого газа, однако из-за дыхания людей концентрация возрастает. При этом человек чувствует дискомфорт уже при 0,15 процента.
Если помещение не проветривать, то в комнате будет недостаточно кислорода, а у человека может заболеть голова и повыситься давление. Кроме того, спертый воздух — благоприятная среда для размножения вирусов и микробов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Девушка моет окна
17 апреля, 09:00
Ученый-микробиолог: делать уборку дома с особым "фанатизмом" не нужно
103104229
Обсудить 5
воздухЗдоровье - ОбществоКитайОбщество
Рекомендуем
Ледник
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня Мирового океана
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Запуск воздушных шаров в честь 75-й годовщины Победы в подмосковном Дмитрове
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Аппарат искусственной вентиляции легких Фаза-5-01 в палате реанимации и интенсивной терапии госпиталя ветеранов войн в Иркутске
Ученые нашли аномальные изменения в организме у зараженных коронавирусом
Коронавирус
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Нефтяное пятно на затоне возле СНТ Медик на реке Иртыш в Омске
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Почему власти готовы смягчать противоэпидемический режим
Леонид Пасечник
Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения
"Проникнуть, достать, вывезти". Что американцы готовили в Венесуэле
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
Лента новостейМолния