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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:19
https://ria.ru/20200512/1571305505.html
В АТОР оценили меры, предложенные Путиным для помощи турбизнесу
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РИА Новости

В АТОР оценили меры, предложенные Путиным для помощи турбизнесу

10:14 12.05.2020 (обновлено: 10:19 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта "Шереметьево"
Пустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта "Шереметьево"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Меры поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, своевременные и могут реально помочь малому и среднему туристическому бизнесу. В туристической отрасли возлагают надежды на ряд новых мер, а также на законопроект с "ваучерной" схемой возвратов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых на фоне ограничений из-за эпидемии коронавируса. Согласно заявлению главы государства, будут полностью списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и НКО за второй квартал 2020 года.
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"Кроме того, для компаний и НКО из пострадавших отраслей с 1 июня 2020 года будет запущена кредитная линия для поддержки занятости. Объем кредита будет рассчитан исходя из 1 МРОТ на 1 сотрудника. Конечная ставка по кредиту составит 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%", - прокомментировали ситуацию в АТОР.
Там обратили внимание, что если предприятие сохранит не менее 80% персонала, будет списана половина кредита и проценты, а если 90% персонала – то весь кредит и проценты будут полностью списаны.
"Большинство членов Ассоциации считают, что предложенные президентом меры своевременные и могут реально помочь малому и среднему бизнесу", - заверили в АТОР.
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В отрасли считают, что обнуление страховых взносов для туркомпаний сейчас – наиболее действенная мера, ведь сейчас это вторая по "весу" статья затрат, обнуление налогов на доходы менее существенно, поскольку при нулевых оборотах – нулевые налоги.
"Что касается кредитной линии, то конечно, для Москвы 1 МРОТ – маловато, но для региональных компаний это хорошая поддержка. Кроме того, очень важно, что в этом пакете речь идет уже не об отсрочках, а о списании налогов и взносов и об отложенных субсидиях в виде кредитов, поскольку отсрочка ничего не дает", – приводится в сообщении мнение генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
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Тем не менее, эксперты турбизнеса отмечают, что на данный момент нет полной ясности, какие налоги за второй квартал можно не платить, в частности, будет ли включен в этот перечень НДФЛ. Очевидно, что необходимы разъяснения ФНС или распоряжение правительства, отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВладимир ПутинЭкономика
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