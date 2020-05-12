В Калмыкии пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка

ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Пациентка с коронавирусной инфекцией в Калмыкии родила здорового ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По информации минздрава, на 12 мая в Калмыкии зарегистрировано 534 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 149 человек, скончались шестеро.
"У нас произошли роды: у больной, которая была заражена коронавирусом, ребенок родился абсолютно здоровым", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram. Он отметил, что маму с малышом уже сегодня выпишут из больницы.
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