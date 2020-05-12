В Калмыкии пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка

"У нас произошли роды: у больной, которая была заражена коронавирусом, ребенок родился абсолютно здоровым", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram. Он отметил, что маму с малышом уже сегодня выпишут из больницы.