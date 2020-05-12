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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:14
https://ria.ru/20200512/1571305472.html
В Калмыкии пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка
https://cdn22.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1036x0_80_0_0_2a7e971eac03a2ed476abe96026942f6.jpg
РИА Новости

В Калмыкии пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка

10:14 12.05.2020
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Пациентка с коронавирусной инфекцией в Калмыкии родила здорового ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.
По информации минздрава, на 12 мая в Калмыкии зарегистрировано 534 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 149 человек, скончались шестеро.

"У нас произошли роды: у больной, которая была заражена коронавирусом, ребенок родился абсолютно здоровым", - сообщил Кикенов в прямом эфире в аккаунте местного минздрава в Instagram. Он отметил, что маму с малышом уже сегодня выпишут из больницы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КалмыкияОбщество
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