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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:11
https://ria.ru/20200512/1571305289.html
В Армении число случаев коронавируса выросло до 3538
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев коронавируса выросло до 3538

10:11 12.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 146 и достигло 3538, еще один человек скончался, сообщается во вторник на сайте минздрава.
В понедельник власти республики сообщали о 3392 подтвержденных случаях коронавируса и 46 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 3538 случаев коронавируса. Излечились 1430 пациентов. Скончались 47 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2042 пациента, проведено 33313 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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