В Армении число случаев коронавируса выросло до 3538

В понедельник власти республики сообщали о 3392 подтвержденных случаях коронавируса и 46 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3538 случаев коронавируса. Излечились 1430 пациентов. Скончались 47 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2042 пациента, проведено 33313 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф