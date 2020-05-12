Путин поздравил с юбилеем Новосибирский театр оперы и балета

"Торжественное открытие театра состоялось в мае 1945 года и, конечно, имело важнейшее значение для города и всей Сибири. Оно символизировало конец тяжёлых военных лет, возрождение культурной, общественной, такой желанной мирной жизни. С первых дней создания театр объединил блистательный коллектив актёров, режиссёров, художников, музыкантов. Стал настоящим центром притяжения для ценителей и знатоков искусства", - говорится в сообщении.