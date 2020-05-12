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Культура
2020-05-12T10:11
https://ria.ru/20200512/1571305153.html
Путин поздравил с юбилеем Новосибирский театр оперы и балета
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РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем Новосибирский театр оперы и балета

10:09 12.05.2020 (обновлено: 10:11 12.05.2020)
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© Фото : Александр Кряжев, МИА "Россия сегодня"Здание Новосибирского академического театр оперы и балета
Здание Новосибирского академического театр оперы и балета
© Фото : Александр Кряжев, МИА "Россия сегодня"
Здание Новосибирского академического театр оперы и балета. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, отметив, что он стал центром притяжения для ценителей и знатоков искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Торжественное открытие театра состоялось в мае 1945 года и, конечно, имело важнейшее значение для города и всей Сибири. Оно символизировало конец тяжёлых военных лет, возрождение культурной, общественной, такой желанной мирной жизни. С первых дней создания театр объединил блистательный коллектив актёров, режиссёров, художников, музыкантов. Стал настоящим центром притяжения для ценителей и знатоков искусства", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что сегодня театр по-прежнему созвучен времени и запросам публики, радует поклонников спектаклями и премьерами.
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