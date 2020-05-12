В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека, три человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.