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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:09
https://ria.ru/20200512/1571305088.html
В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156067/29/1560672964_328:107:2048:1074_1036x0_80_0_0_2dc47e405dd98ebbca2704a7eab948c9.jpg
РИА Новости

В ВСУ выявили пять новых случаев коронавируса

10:09 12.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, общее количество заболевших превысило 100 человек, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека, три человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что уже излечились от коронавируса 55 военных, лечатся 45, умерли двое. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 274 человека.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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