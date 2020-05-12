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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:08
https://ria.ru/20200512/1571305030.html
В Болгарии число случаев коронавируса превысило две тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571161178_0:163:3063:1886_1036x0_80_0_0_aeba54336bdc492d824ea83b6ce15545.jpg
РИА Новости

В Болгарии число случаев коронавируса превысило две тысячи

10:08 12.05.2020
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© Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСпециалист работает в мобильной лаборатории
Специалист работает в мобильной лаборатории
© Андраник Казарян
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Специалист работает в мобильной лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Болгарии превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, с начала эпидемии в Болгарии коронавирусом заразились 2004 человека, по меньшей мере 93 пациента с COVID-19 скончались. Выздоровели 476 человек.
Сейчас на лечении в больницах находятся 368 человек, 50 из них - в отделениях интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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