В Болгарии число случаев коронавируса превысило две тысячи

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Болгарии превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, с начала эпидемии в Болгарии коронавирусом заразились 2004 человека, по меньшей мере 93 пациента с COVID-19 скончались. Выздоровели 476 человек.
Сейчас на лечении в больницах находятся 368 человек, 50 из них - в отделениях интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф