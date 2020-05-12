Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию

"Проходящий в медицинском центре "Измирлян" стационарное лечение второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня утром был прооперирован. Операция прошла как планировалось, состояние Кочаряна удовлетворительное, он находиться под постоянным надзором врачей", - говорится в сообщении. Причина, по которой Кочаряну потребовалась операция, не называется.

Адвокаты Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, добиваются его освобождения из-под стражи. Ранее защита бывшего президента подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска - он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.