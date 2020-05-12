Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию

ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в ереванском медцентре "Измирлян", сообщили во вторник РИА Новости в офисе бывшего главы государства.
"Проходящий в медицинском центре "Измирлян" стационарное лечение второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня утром был прооперирован. Операция прошла как планировалось, состояние Кочаряна удовлетворительное, он находиться под постоянным надзором врачей", - говорится в сообщении. Причина, по которой Кочаряну потребовалась операция, не называется.
В октябре 2019 года экс-президент перенес еще одну операцию.
Адвокаты Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, добиваются его освобождения из-под стражи. Ранее защита бывшего президента подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска - он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.