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Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию
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РИА Новости

Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию

10:01 12.05.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-президент Армении Роберт Кочарян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в ереванском медцентре "Измирлян", сообщили во вторник РИА Новости в офисе бывшего главы государства.
"Проходящий в медицинском центре "Измирлян" стационарное лечение второй президент Армении Роберт Кочарян сегодня утром был прооперирован. Операция прошла как планировалось, состояние Кочаряна удовлетворительное, он находиться под постоянным надзором врачей", - говорится в сообщении. Причина, по которой Кочаряну потребовалась операция, не называется.
В октябре 2019 года экс-президент перенес еще одну операцию.
Адвокаты Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, добиваются его освобождения из-под стражи. Ранее защита бывшего президента подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска - он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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