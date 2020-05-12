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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T17:39
https://ria.ru/20200512/1571304642.html
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы

10:06 12.05.2020 (обновлено: 17:39 12.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonМедсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. У трех пациентов педиатрического отделения одного из госпиталей в американском штате Коннектикут диагностировали синдром воспалительного ответа, который, вероятно, связан с заражением коронавирусом, сообщает ctpost.
У детей наблюдается острое воспаление гланд, боль в груди и животе, однако нет проблем с дыханием. Врачи мониторят ситуацию и призывают родителей внимательней относиться к жалобам детей на самочувствие.
Рефрижераторы в Нью-Йорке
9 мая, 19:34Распространение нового коронавируса
В Нью-Йорке сообщили о первых жертвах детского воспалительного синдрома
Как рассказал губернатор штата Нед Ламонт, о схожих случаях его предупреждал профессор эпидемиологии медицинской школы при Йельском университете Альберт Ко.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу. Трое детей с таким диагнозом умерли.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По данным Университета Хопкинса, в США выявили почти 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 80 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник у больницы в Нью-Йорке
11 мая, 23:43Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч человек
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)КоннектикутСШАВ мире
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