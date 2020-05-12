Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:59
https://ria.ru/20200512/1571304556.html
В Грузии за сутки выявили один случай коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_0:39:2659:1535_1036x0_80_0_0_185ab1a9202c822b4481d8a15eea237f.jpg
РИА Новости

В Грузии за сутки выявили один случай коронавируса

09:59 12.05.2020
1294
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 мая – РИА Новости. Только один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Грузии за сутки, число зараженных достигло 638, выздоровели еще 32 человека, говорится в данных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
В понедельник сообщалось о 638 инфицированных и 317 выздоровевших.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
7 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
Грузия усилит контроль всех прибывших в страну граждан
"Подтвержденных случаев инфицирования – 639, среди них выздоровели 349, смертельных случаев - 11, в режиме карантина находятся 4679 человек, под наблюдением - 414, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
501000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский объяснил необходимость вдвое уменьшить число депутатов
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Вид на Тбилиси, Грузия
В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 638 человек
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вид на Тбилиси, Грузия
В Грузии число жертв коронавируса возросло до 11 человек
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, кого коснутся выплаты на детей от трех до семи лет
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Пожар в 22-этажном доме на юге Москвы
На юге Москвы произошел пожар в 22-этажном жилом доме
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
Эксперт: выплату в 10 тысяч рублей можно будет получить за 22,7 млн детей
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
Лента новостейМолния