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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:50
https://ria.ru/20200512/1571304183.html
В Киргизии назвали число зараженных коронавирусом беременных и детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569526501_0:263:2983:1941_1036x0_80_0_0_2473986f24ee7a71a93c17a9a5ee4416.jpg
РИА Новости

В Киргизии назвали число зараженных коронавирусом беременных и детей

09:50 12.05.2020
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Блокпост на въезде в Бишкек
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БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Среди инфицированных коронавирусом в Киргизии - 112 детей и 14 беременных, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев.
"На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 14 беременных женщин и 112 детей", - заявил замминистра.
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По словам Усенбаева, все они в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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