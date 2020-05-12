В Киргизии назвали число зараженных коронавирусом беременных и детей

Блокпост на въезде в Бишкек. Архивное фото

Блокпост на въезде в Бишкек

БИШКЕК, 12 мая - РИА Новости. Среди инфицированных коронавирусом в Киргизии - 112 детей и 14 беременных, заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев.

"На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 14 беременных женщин и 112 детей", - заявил замминистра.

По словам Усенбаева, все они в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.

Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 1037, из которых 241 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 709 пациентов. За все время пандемии в республике проведено почти 70 тысяч тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.