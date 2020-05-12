На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Еще около 90 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили на Украине, всего – уже больше 3,1 тысячи, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников… Всего за время пандемии заболели 3114 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человек, 425 скончались, 3373 выздоровели.
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