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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:45
https://ria.ru/20200512/1571304012.html
На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом

09:45 12.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Еще около 90 случаев заражения коронавирусом среди медиков выявили на Украине, всего – уже больше 3,1 тысячи, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медицинских работников… Всего за время пандемии заболели 3114 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге.
По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16 023 человек, 425 скончались, 3373 выздоровели.
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