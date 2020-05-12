Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:43
https://ria.ru/20200512/1571303915.html
На Украине выявили 375 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 375 новых случаев коронавируса

09:43 12.05.2020
465
© РИА Новости / СтрингерМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой помощи на Украине
КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 375, до 16023, еще 17 человек скончались, всего жертв 425, выздоровели 3373, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 мая на Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Вчера, 08:41Распространение нового коронавируса
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
По данным ведомства, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2396 и Киеве – 1930.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
110100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЧерновицкая областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В петербургской больнице, где произошел пожар, лечили больных COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Пустующая стоянка перед закрытым терминалом С аэропорта Шереметьево
В АТОР оценили меры, предложенные Путиным для помощи турбизнесу
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 416
Медик в машине скорой помощи
В Москве за сутки выявили 5392 случая коронавируса
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Кадр из видео о происхождении монстров, показанных в сериале Ведьмак
В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"
Блокпост на въезде в Бишкек
В Киргизии назвали число зараженных коронавирусом беременных и детей
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1746
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии за сутки выявили один случай коронавируса
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1491
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 53779
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
Лента новостейМолния