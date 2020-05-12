На Украине выявили 375 новых случаев коронавируса

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 375, до 16023, еще 17 человек скончались, всего жертв 425, выздоровели 3373, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 мая на Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
По данным ведомства, больше всего случаев заражения зафиксировали в Черновицкой области – 2396 и Киеве – 1930.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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