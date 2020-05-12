В ЕАО более 30 тысяч детей получат помощь в период пандемии

"По всей стране помощь получат более 27 миллионов детей, в том числе более 30 тысяч в Еврейской автономной области. Важно, что выплаты будут произведены в период постепенного выхода из режима самоизоляции. Службы, задействованные в выдаче компенсаций, будут делать всё возможное для того, чтобы средства как можно оперативнее дошли до людей", – приводятся в сообщении слова председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Натальи Афанасьевой.