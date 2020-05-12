Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:41
https://ria.ru/20200512/1571303826.html
В ЕАО более 30 тысяч детей получат помощь в период пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В ЕАО более 30 тысяч детей получат помощь в период пандемии

09:41 12.05.2020
268
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Всевозможные меры поддержки в период пандемии коронавируса получат в Еврейской автономной области более 30 тысяч детей, сообщает правительство региона во вторник.
Как уточнили в правительстве региона, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. По 5 тысяч рублей в месяц с апреля по июнь выплатят всем семьям с детьми до 3 лет. По половине месячного прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет выплатят малообеспеченным семьям с 1 июня – за несколько месяцев сумма в среднем составит по 33 тысячи рублей на ребёнка. По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка получат семьи, где один или оба родителя с апреля по июнь потеряли работу. Кроме того, в два раза увеличен размер детского пособия.
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
5 мая, 07:41Распространение нового коронавируса
В ЕАО зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19
"По всей стране помощь получат более 27 миллионов детей, в том числе более 30 тысяч в Еврейской автономной области. Важно, что выплаты будут произведены в период постепенного выхода из режима самоизоляции. Службы, задействованные в выдаче компенсаций, будут делать всё возможное для того, чтобы средства как можно оперативнее дошли до людей", – приводятся в сообщении слова председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Натальи Афанасьевой.
Ранее сообщалось, что власти ЕАО продлили режим самоизоляции до 31 мая. Ослаблять меры профилактики пока не планируется.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЕврейская автономная областьОбщество
Рекомендуем
Города России. Биробиджан
В ЕАО продлили режим самоизоляции
Врач в костюме биозащиты
В Приамурье пересчитают зарплату медикам, работающим с коронавирусом
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице
Блокпост на въезде в Бишкек
В Киргизии назвали число зараженных коронавирусом беременных и детей
Истребитель МиГ-29
В России демонстратор сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году
Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus
Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса
Врач
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом
Женщина с детьми
Путин объявил о новых выплатах на детей
Анализ на коронавирус
В России провели более 5,8 миллиона тестов на коронавирус
Врач и пациент в отделении интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане
В Милане около 9% медработников переболели COVID-19
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Подмосковье ввели тестирование для организаций с более ста работниками
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Воронежской области за сутки подтвердили коронавирус у 44 пациентов
Фельдшер бригады экстренного реагирования
Мордовские медработники получили допвыплаты за март и апрель
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура проконтролирует проверку пожара в больнице в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
Лента новостейМолния