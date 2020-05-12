В ЕАО более 30 тысяч детей получат помощь в период пандемии

ХАБАРОВСК, 12 мая – РИА Новости. Всевозможные меры поддержки в период пандемии коронавируса получат в Еврейской автономной области более 30 тысяч детей, сообщает правительство региона во вторник.
Как уточнили в правительстве региона, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. По 5 тысяч рублей в месяц с апреля по июнь выплатят всем семьям с детьми до 3 лет. По половине месячного прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет выплатят малообеспеченным семьям с 1 июня – за несколько месяцев сумма в среднем составит по 33 тысячи рублей на ребёнка. По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка получат семьи, где один или оба родителя с апреля по июнь потеряли работу. Кроме того, в два раза увеличен размер детского пособия.
"По всей стране помощь получат более 27 миллионов детей, в том числе более 30 тысяч в Еврейской автономной области. Важно, что выплаты будут произведены в период постепенного выхода из режима самоизоляции. Службы, задействованные в выдаче компенсаций, будут делать всё возможное для того, чтобы средства как можно оперативнее дошли до людей", – приводятся в сообщении слова председателя комитета социальной защиты населения правительства ЕАО Натальи Афанасьевой.
Ранее сообщалось, что власти ЕАО продлили режим самоизоляции до 31 мая. Ослаблять меры профилактики пока не планируется.