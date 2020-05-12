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Новое оружие России
2020-05-12T10:22
https://ria.ru/20200512/1571303759.html
В России демонстратор сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/153004/68/1530046862_0:0:2201:1238_1036x0_80_0_0_cba6db6c00ffd6435710076b3dbe8511.jpg
РИА Новости

В России демонстратор сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году

09:40 12.05.2020 (обновлено: 10:22 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребитель МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прототип-демонстратор сверхзвукового гражданского самолета нового поколения может появиться в 2023 году на базе истребителя МиГ-29, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
"По нашим расчетам и при наличии финансирования, такой демонстратор должен появиться к 2023 году. Очевидно, что этот экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель – проверить в летном эксперименте правильность выбранных критических технологий: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопловых аппаратов и т.п.", - сказал Сыпало.
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По его словам, скорее всего, в качестве такого донора будет МиГ-29 вместе со штатными двигателями, теми самолетными и бортовыми системами, которыми он оснащен.
"Конечно, здесь нельзя говорить о полноценном сверхзвуковом деловом самолете, это, скорее, прототип-демонстратор", - сказал гендиректор ЦАГИ.
Читайте полный текст интервью Кирилла Сыпало >>
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Новое оружие РоссииКирилл СыпалоЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМиГ-29Безопасность
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