В России демонстратор сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прототип-демонстратор сверхзвукового гражданского самолета нового поколения может появиться в 2023 году на базе истребителя МиГ-29, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

"По нашим расчетам и при наличии финансирования, такой демонстратор должен появиться к 2023 году. Очевидно, что этот экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель – проверить в летном эксперименте правильность выбранных критических технологий: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопловых аппаратов и т.п.", - сказал Сыпало.