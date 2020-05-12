Самолет "Вьетнамских авиалиний" вывез из Ханоя 18 россиян

"Улетело 18 пассажиров", - сообщили в посольстве. У двоих из пассажиров оказались просрочены визы, однако сотрудникам посольства удалось на месте решить этот вопрос с вьетнамскими властями.

Так как рейс выполнялся на коммерческой основе, вьетнамская авиакомпания продавала на него билеты по цене в 1000 долларов. Из-за низкого спроса цена, чтобы сделать рейс окупаемым, была повышена до 1300 долларов, однако сотрудникам посольства удалось договориться о ее снижении до 790 долларов.