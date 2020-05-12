Самолет "Вьетнамских авиалиний" вывез из Ханоя 18 россиян

"Улетело 18 пассажиров", - сообщили в посольстве. У двоих из пассажиров оказались просрочены визы, однако сотрудникам посольства удалось на месте решить этот вопрос с вьетнамскими властями.
Так как рейс выполнялся на коммерческой основе, вьетнамская авиакомпания продавала на него билеты по цене в 1000 долларов. Из-за низкого спроса цена, чтобы сделать рейс окупаемым, была повышена до 1300 долларов, однако сотрудникам посольства удалось договориться о ее снижении до 790 долларов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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