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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:33
https://ria.ru/20200512/1571303512.html
В Подмосковье ввели тестирование для организаций с более ста работниками
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье ввели тестирование для организаций с более ста работниками

09:33 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Для организаций Подмосковья с численностью работников более 100 человек предусмотрено обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 каждые две недели, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"(Губернатор региона) Андрей Воробьев подписал новое постановление по мерам борьбы с коронавирусом ... Для организаций (более 100 работников), которые сейчас работают предусмотрено: обязательное тестирование каждые 2 недели 10% от общего числа работников", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
Вчера, 01:46Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области
Также предусмотрено наличие стюардов с цветовой маркировкой головных уборов или одежды, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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