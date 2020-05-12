В Подмосковье ввели тестирование для организаций с более ста работниками

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Для организаций Подмосковья с численностью работников более 100 человек предусмотрено обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 каждые две недели, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"(Губернатор региона) Андрей Воробьев подписал новое постановление по мерам борьбы с коронавирусом ... Для организаций (более 100 работников), которые сейчас работают предусмотрено: обязательное тестирование каждые 2 недели 10% от общего числа работников", - говорится в сообщении.
Также предусмотрено наличие стюардов с цветовой маркировкой головных уборов или одежды, добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.