В москвоском центре "Вороновское" лечатся 233 пациента с коронавирусом

Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 24 пациента, выписаны семь.

"Ваш каждодневный труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и чуткость достойны самого высокого признания и благодарности. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Спасибо всем вам за терпение и выдержку, за стойкость и отзывчивость", - написал Переходов.