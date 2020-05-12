В москвоском центре "Вороновское" лечатся 233 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 233 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 12 мая состоят на лечении 233 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 233, подтверждённых с COVID – 233, с кислородной поддержкой – 113, на ИВЛ – 15", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 24 пациента, выписаны семь.
Главврач также поздравил медсестер с Международным днем медицинской сестры, отметив их преданность долгу, чуткость и профессионализм.
"Ваш каждодневный труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и чуткость достойны самого высокого признания и благодарности. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Спасибо всем вам за терпение и выдержку, за стойкость и отзывчивость", - написал Переходов.
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