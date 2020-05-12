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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:30
https://ria.ru/20200512/1571303321.html
В москвоском центре "Вороновское" лечатся 233 пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570470620_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_27f60f5148d32d7270ea43ca6f39cd05.jpg
РИА Новости

В москвоском центре "Вороновское" лечатся 233 пациента с коронавирусом

09:30 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 233 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 12 мая состоят на лечении 233 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 233, подтверждённых с COVID – 233, с кислородной поддержкой – 113, на ИВЛ – 15", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
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Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 24 пациента, выписаны семь.
Главврач также поздравил медсестер с Международным днем медицинской сестры, отметив их преданность долгу, чуткость и профессионализм.
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"Ваш каждодневный труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и чуткость достойны самого высокого признания и благодарности. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им – спасенные человеческие жизни. Спасибо всем вам за терпение и выдержку, за стойкость и отзывчивость", - написал Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"Сергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМосква
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