На Ямале в двух поселках сняли карантин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Карантин в поселках Пангоды и Ханымей Карантин в поселках Пангоды и Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа , длившийся с начала апреля из-за вспышки коронавируса, снят, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Ханымее и Пангодах с сегодняшнего дня снят карантин. Из-за вспышек коронавирусной инфекции в Пангодах он длился со 2 апреля, в Ханымее - с пятого", - говорится в сообщении.

Согласно информации окружного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, суммарно в двух населенных пунктах инфекция подтвердилась у 71 человека, при этом в Ханымее выздоровели практически все заболевшие - 26 человек, еще трое находятся под наблюдением врачей и идут на поправку, в том числе женщина, пять недель находившаяся на искусственной вентиляции легких.

Вместе с карантином в Ханымее - поселке с населением 4 тысячи человек - сняты ограничения по времени работы магазинов, которые ранее закрывались в 20 часов, открылись детские площадки и парк, тем не менее, продолжается контроль въезжающих в поселок, подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в Пангодах, где проживают 11 тысяч человек, разрешается без ограничений въезд и выезд, снимается патрулирование поселка силами полиции, однако сохранится контроль за соблюдением режима самоизоляции с помощью камер видеонаблюдения. Также возобновятся строительные работы и благоустройство территорий.

Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.