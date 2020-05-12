Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:29
https://ria.ru/20200512/1571303246.html
На Ямале в двух поселках сняли карантин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/38/1562713895_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_baeec373012a544fe634165c0ea0c58f.jpg
РИА Новости

На Ямале в двух поселках сняли карантин

09:29 12.05.2020
448
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПоселок
Поселок
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Поселок . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая - РИА Новости. Карантин в поселках Пангоды и Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа, длившийся с начала апреля из-за вспышки коронавируса, снят, сообщается на сайте регионального правительства.
"В Ханымее и Пангодах с сегодняшнего дня снят карантин. Из-за вспышек коронавирусной инфекции в Пангодах он длился со 2 апреля, в Ханымее - с пятого", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
11 мая, 11:55Распространение нового коронавируса
На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"
Согласно информации окружного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, суммарно в двух населенных пунктах инфекция подтвердилась у 71 человека, при этом в Ханымее выздоровели практически все заболевшие - 26 человек, еще трое находятся под наблюдением врачей и идут на поправку, в том числе женщина, пять недель находившаяся на искусственной вентиляции легких.
Вместе с карантином в Ханымее - поселке с населением 4 тысячи человек - сняты ограничения по времени работы магазинов, которые ранее закрывались в 20 часов, открылись детские площадки и парк, тем не менее, продолжается контроль въезжающих в поселок, подчеркивается в сообщении.
Современная жилая застройка в Салехарде
7 мая, 18:51Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
В свою очередь в Пангодах, где проживают 11 тысяч человек, разрешается без ограничений въезд и выезд, снимается патрулирование поселка силами полиции, однако сохранится контроль за соблюдением режима самоизоляции с помощью камер видеонаблюдения. Также возобновятся строительные работы и благоустройство территорий.
Режим обязательной самоизоляции на Ямале действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов в воскресенье сообщил, что со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
На Ямале локализовали очаг COVID-19 в вахтовом поселке "дочки" "Газпрома"
Города России. Сургут
В ЯНАО отменят запреты, связанные с пребыванием на улице
Тестирование на коронавирус
На Ямале очаг заражения коронавирусом выявили в общежитии вахтовиков
Грозный
В Чечне замглавврача станции скорой помощи умер после заражения COVID-19
Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами в больнице № 15 им. Филатова
В Югре коммунисты поздравили ветерана с Днем Победы без масок
Алексей Пушков
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице
Ямало-Ненецкий автономный округ
Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала
Врач
В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека
Вид на Улан-Уде
В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19
Сотрудник полиции
Житель Югры отдал "магам" миллион рублей за корректирование своей судьбу
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В москвоском центре "Вороновское" лечатся 233 пациента с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
07:18Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
Лента новостейМолния