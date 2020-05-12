Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:00
https://ria.ru/20200512/1571303099.html
Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394613_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3905854a149730b3d843a48f05e82b9b.jpg
РИА Новости

Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение

09:26 12.05.2020 (обновлено: 12:00 12.05.2020)
6658
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Нарушителям масочного и перчаточного режима в столичном транспорте в первый день ограничений, 12 мая, будут только выносить предупреждение, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Следить за соблюдением режима будут сотрудники учреждения, пояснил он.
Автомобиль скорой помощи в центре Москвы.
Вчера, 01:46Распространение нового коронавируса
Меры борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Московской области
"На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры", — сказал Султанов.
Жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За их отсутствие при посещении магазина полагается штраф в четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
16851682
Обсудить 12
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
за спекуляцию на СИЗ будут штрафовать чиновников?
12 мая, 10:39
uri K
2510000
Надо не предупреждения выносить, а маски раздавать тем у кого их нет. За счет бюджета города Москва. Не обеднеет на масках "нищета московская"...
12 мая, 11:15
Фома Фомич
1710000
Рекомендуем
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Подмосковье ввели тестирование для организаций с более ста работниками
Видео с территории больницы Св. Георгия в Петербурге. Кадры МЧС.
Опубликовано видео с места пожара в больнице в Петербурге
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма
Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19
В петербургской больнице, где произошел пожар, лечили больных COVID-19
Запуск воздушных шаров в честь 75-й годовщины Победы в подмосковном Дмитрове
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
07:18Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
Лента новостейМолния