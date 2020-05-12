Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Нарушителям масочного и перчаточного режима в столичном транспорте в первый день ограничений, 12 мая, будут только выносить предупреждение, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры", — сказал Султанов.