Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Нарушителям масочного и перчаточного режима в столичном транспорте в первый день ограничений, 12 мая, будут только выносить предупреждение, сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Следить за соблюдением режима будут сотрудники учреждения, пояснил он.
"На станциях и в поездах будут проводиться рейды совместно с сотрудниками полиции. Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры", — сказал Султанов.
Жители Москвы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах. За их отсутствие при посещении магазина полагается штраф в четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.