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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:23
https://ria.ru/20200512/1571302996.html
В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199090_0:165:3052:1882_1036x0_80_0_0_3d4109be1bcaf0813830f1a12c83fd47.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей

09:23 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
"Восемьдесят новых случаев заболевания сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 4 детей (мальчики 10, 11, 13, 16 лет). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1483 (316 из них выздоровели: 164 выписаны из стационара, 152 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", - информируют областные власти.
На данный момент госпитализированы 396 человек, у 206 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у 10 - отрицательный диагноз, а у 122 анализы в работе, из госпитализированных у 211 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2557 (из них подтверждённых случаев - 957, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3860. Выписано из больниц – 348. Всего обследованных лиц - 7161", - сообщает администрация региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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