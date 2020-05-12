В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.

"Восемьдесят новых случаев заболевания сегодня. Из них: 31 мужчина, 45 женщин, 4 детей (мальчики 10, 11, 13, 16 лет). Возраст взрослых от 22 до 82 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1483 (316 из них выздоровели: 164 выписаны из стационара, 152 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 4 летальных исхода)", - информируют областные власти.

На данный момент госпитализированы 396 человек, у 206 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у 10 - отрицательный диагноз, а у 122 анализы в работе, из госпитализированных у 211 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2557 (из них подтверждённых случаев - 957, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3860. Выписано из больниц – 348. Всего обследованных лиц - 7161", - сообщает администрация региона.