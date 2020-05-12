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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:25
https://ria.ru/20200512/1571302935.html
В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199068_0:98:3290:1949_1036x0_80_0_0_b3421ed6b809cd0c4ac3ae53a9f69a73.jpg
РИА Новости

В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек

09:20 12.05.2020 (обновлено: 09:25 12.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19642", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаОбществоМосква
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