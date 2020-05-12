В Воронежской области за сутки подтвердили коронавирус у 44 пациентов

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 44 пациентов в Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 44 пациентов в Воронежской области , общее число заболевших возросло до 943, сообщает правительство региона.

"Во вторник, 12 мая, официально подтверждено заражение 44 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 943 человек. Умерли 14 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 279 человек.

На данный момент в больницах области находятся 824 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2 625.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.