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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:20
https://ria.ru/20200512/1571302898.html
В Воронежской области за сутки подтвердили коронавирус у 44 пациентов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Воронежской области за сутки подтвердили коронавирус у 44 пациентов

09:20 12.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 44 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших возросло до 943, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 12 мая, официально подтверждено заражение 44 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 943 человек. Умерли 14 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 279 человек.
На данный момент в больницах области находятся 824 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус, под наблюдением на дому - 2 625.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоронежская область
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