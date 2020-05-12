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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:17
https://ria.ru/20200512/1571302689.html
Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/150109/02/1501090266_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2411124d1bb5f06034b0f1e4395a82b0.jpg
РИА Новости

Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса

09:17 12.05.2020
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© РИА Новости / Золото Олег / Перейти в фотобанкРабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus
Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus
© РИА Новости / Золото Олег
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Горьковский автозавод возобновил работу 12 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
Ранее президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями в связи с эпидемией коронавируса. В общей сложности нерабочие дни в стране продлились до 11 мая. Горьковский автозавод приостанавливал производство с 1 по 11 мая.
"Горьковский автозавод возобновил работу с 12 мая после приостановки производства на 11 дней", - сообщили в пресс-службе.
Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Группа ГАЗВладимир ПутинОбщество
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