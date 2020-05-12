Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса

"Горьковский автозавод возобновил работу с 12 мая после приостановки производства на 11 дней", - сообщили в пресс-службе.

Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт.