СК начал проверку после взрыва газового баллона на "Восточной верфи"

"Вечером 11 мая 2020 года на территории АО "Восточная Верфь" при производстве сварочных работ произошел разрыв газового баллона, в результате чего пострадали три человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал собеседник.