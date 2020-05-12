СК начал проверку после взрыва газового баллона на "Восточной верфи"

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту нарушений требований охраны труда на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке, где три человека пострадали из-за разрыва газового баллона, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю.
Ранее в Федерации профсоюзов Приморья сообщили, что три человека получили ожоги при взрыве ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятия "Восточная верфь".
"Вечером 11 мая 2020 года на территории АО "Восточная Верфь" при производстве сварочных работ произошел разрыв газового баллона, в результате чего пострадали три человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал собеседник.
По его словам, место происшествия осмотрено, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.