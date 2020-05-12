Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T09:17
https://ria.ru/20200512/1571302663.html
СК начал проверку после взрыва газового баллона на "Восточной верфи"
https://cdn22.img.ria.ru/images/48668/47/486684781_0:89:2563:1530_1036x0_80_0_0_92f62313a50687d46e53ae183d21b326.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после взрыва газового баллона на "Восточной верфи"

09:17 12.05.2020
236
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрчал ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке
Прчал ОАО Восточная верфь во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Прчал ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту нарушений требований охраны труда на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке, где три человека пострадали из-за разрыва газового баллона, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю.
Ранее в Федерации профсоюзов Приморья сообщили, что три человека получили ожоги при взрыве ацетиленового баллона на территории судостроительного предприятия "Восточная верфь".
"Вечером 11 мая 2020 года на территории АО "Восточная Верфь" при производстве сварочных работ произошел разрыв газового баллона, в результате чего пострадали три человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал собеседник.
По его словам, место происшествия осмотрено, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.
200030
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Восточная верфьПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
В доках судоремонтного предприятия ОАО Холдинговая компания Дальзавод
В Приморье пожилые сотрудники судоремонтных заводов вернулись на работу
Истребитель МиГ-29
В России демонстратор сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики. 12 мая 2020
В Кабуле прогремел взрыв у входа в больницу
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
РБК: Сечин попросил налоговые льготы для газового проекта "Роснефти"
Сотрудник полиции
Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
Авианосец Рональд Рейган
Япония проведет учения самолетов с американского авианосца
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине еще около 90 медиков заразились коронавирусом
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Глава Приморья сообщил, что медики получили все выплаты за апрель
Врач
В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения
Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus
Горьковский автозавод возобновил работу после паузы из-за коронавируса
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Кирилл Сыпало
В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
07:18Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
07:11В ГД предупредили о риске "стрессовых расстройств" после самоизоляции
Лента новостейМолния