В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Павел Климкин. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины

Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины

"Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину — Россию", — прокомментировал РИА Новости Гемпель.

Он добавил, что возвращение Крыма в состав России — это осознанный выбор крымчан.

"Возвращение Крыма в состав России было неизбежно. Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики", — сказал Гемпель.