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2020-05-12T11:10
https://ria.ru/20200512/1571302488.html
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
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РИА Новости

В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом

09:13 12.05.2020 (обновлено: 11:10 12.05.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое — продолжение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, второе — желание крымчан вернуться в состав Украины.
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"Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину — Россию", — прокомментировал РИА Новости Гемпель.
Он добавил, что возвращение Крыма в состав России — это осознанный выбор крымчан.
"Возвращение Крыма в состав России было неизбежно. Этот процесс только ускорили украинские марионеточные политики", — сказал Гемпель.
Он также напомнил, что Россия тоже может ввести санкции и "тогда Украине будет очень сложно".
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Юрий ГемпельПавел КлимкинМИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Крым наш!!!
12 мая, 10:05
АНАлексей Некрасов
11420024205
А ведь все правильно говорит. И ведь Крымчане скоро ( лет через десять уж точно) захотят назад в Украину. В это не вериться сейчас, ключевое слово сейчас. А вот через десять лет .
12 мая, 10:55
freizdorf
1331721669
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