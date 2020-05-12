В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения

"Из числа вернувшихся вахтовиков из Чаяндинского месторождения республики Якутия 1244 человека размещены в пяти обсерваторах Башкирии. За ними установлено медицинское наблюдение, проводятся профилактические мероприятия. Из них 26 человек госпитализированы, состояние стабильное, получают необходимое лечение", - сказал Забелин.