В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения

УФА, 12 мая - РИА Новости. Врачи госпитализировали 26 вахтовиков, которые вернулись в Башкирию из Якутии с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании оперштаба.
"Из числа вернувшихся вахтовиков из Чаяндинского месторождения республики Якутия 1244 человека размещены в пяти обсерваторах Башкирии. За ними установлено медицинское наблюдение, проводятся профилактические мероприятия. Из них 26 человек госпитализированы, состояние стабильное, получают необходимое лечение", - сказал Забелин.
Ранее сообщалось, что из Якутии вывезут 1,8 тысячи жителей Башкирии.
По данным минздрава, в Башкирии зарегистрировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.