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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:07
https://ria.ru/20200512/1571302285.html
В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

В Башкирии госпитализировали вернувшихся с Чаяндинского месторождения

09:07 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
УФА, 12 мая - РИА Новости. Врачи госпитализировали 26 вахтовиков, которые вернулись в Башкирию из Якутии с Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании оперштаба.
"Из числа вернувшихся вахтовиков из Чаяндинского месторождения республики Якутия 1244 человека размещены в пяти обсерваторах Башкирии. За ними установлено медицинское наблюдение, проводятся профилактические мероприятия. Из них 26 человек госпитализированы, состояние стабильное, получают необходимое лечение", - сказал Забелин.
Ранее сообщалось, что из Якутии вывезут 1,8 тысячи жителей Башкирии.
По данным минздрава, в Башкирии зарегистрировано 1648 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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