Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду

С какого возраста отдавать? Сколько времени займёт адаптация и когда начинать подготовку к детсаду? Как должен пройти первый день? Почему кто-то адаптируется быстрее, а кто-то рыдает и кричит ещё несколько месяцев? Что делать, если ребёнок не перестаёт плакать? Как правильно прощаться уходя? И как самим взрослым реагировать на первое расставание?

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, почему процесс подготовки к детскому саду так важен и к каким последствиям может привести его отсутствие. Если вы решили отправить ребёнка в садик осенью, самое время начать готовиться к новому этапу.

Как это сделать — Настя спрашивает у детского и семейного психолога Нины Хомерики, а Лина вспоминает свой первый день в детском саду со слезами, криками и сломанным шкафчиком.

Кто такие "несадовские" дети и что делать, если адаптация проходит не так гладко, как хотелось бы, читайте здесь

2:25 Во сколько лет лучше отдавать в сад и как понять, что ребёнок готов

6:00 Когда начинать подготовку к детсаду и почему нельзя это делать за неделю

7:55 "Отработать уход мамы": как поможет в адаптации опыт пребывания без мамы

9:45 “Медовый месяц”: внезапные слёзы после нескольких недель в саду

10:30 Как организовать первый день, чтобы он прошёл мягче для всех сторон

12:15 Как объяснить ребёнку, когда вы за ним вернётесь

13:05 Травмирующая ситуация: вечером мама опоздала в сад

15:00 Как решиться на детсад, если не уверены

16:30 В каких случаях стоит отложить отправку в детский сад

18:40 Что происходит в голове ребёнка и что он испытывает во время адаптации

19:50 Ситуация в саду: ребёнок плачет, а маме надо уходить на работу

21:15 Почему в саду некоторые дети ведут себя хорошо, а дома плохо

26:15 Как маме справиться со своими чувствами

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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