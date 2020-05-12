Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему процесс подготовки к детскому саду так важен и к каким последствиям может привести его отсутствие. Если вы решили отправить ребёнка в садик осенью, самое время начать готовиться к новому этапу.
Как это сделать — Настя спрашивает у детского и семейного психолога Нины Хомерики, а Лина вспоминает свой первый день в детском саду со слезами, криками и сломанным шкафчиком.
Кто такие "несадовские" дети и что делать, если адаптация проходит не так гладко, как хотелось бы, читайте здесь.
2:25 Во сколько лет лучше отдавать в сад и как понять, что ребёнок готов
6:00 Когда начинать подготовку к детсаду и почему нельзя это делать за неделю
7:55 "Отработать уход мамы": как поможет в адаптации опыт пребывания без мамы
9:45 “Медовый месяц”: внезапные слёзы после нескольких недель в саду
10:30 Как организовать первый день, чтобы он прошёл мягче для всех сторон
12:15 Как объяснить ребёнку, когда вы за ним вернётесь
13:05 Травмирующая ситуация: вечером мама опоздала в сад
15:00 Как решиться на детсад, если не уверены
16:30 В каких случаях стоит отложить отправку в детский сад
18:40 Что происходит в голове ребёнка и что он испытывает во время адаптации
19:50 Ситуация в саду: ребёнок плачет, а маме надо уходить на работу
21:15 Почему в саду некоторые дети ведут себя хорошо, а дома плохо
26:15 Как маме справиться со своими чувствами
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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