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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-05-12T11:00
https://ria.ru/20200512/1571302237.html
Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571302155_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_b67495104a17148d3f469b13c1794248.jpg
РИА Новости

Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду

11:00 12.05.2020
160
Это надолго
Подкаст “Это надолго”: готовим ребёнка к детскому саду
Вчера, 11:00
С какого возраста отдавать? Сколько времени займёт адаптация и когда начинать подготовку к детсаду? Как должен пройти первый день? Почему кто-то адаптируется быстрее, а кто-то рыдает и кричит ещё несколько месяцев? Что делать, если ребёнок не перестаёт плакать? Как правильно прощаться уходя? И как самим взрослым реагировать на первое расставание?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему процесс подготовки к детскому саду так важен и к каким последствиям может привести его отсутствие. Если вы решили отправить ребёнка в садик осенью, самое время начать готовиться к новому этапу.
Как это сделать — Настя спрашивает у детского и семейного психолога Нины Хомерики, а Лина вспоминает свой первый день в детском саду со слезами, криками и сломанным шкафчиком.
Кто такие "несадовские" дети и что делать, если адаптация проходит не так гладко, как хотелось бы, читайте здесь.
2:25 Во сколько лет лучше отдавать в сад и как понять, что ребёнок готов
6:00 Когда начинать подготовку к детсаду и почему нельзя это делать за неделю
7:55 "Отработать уход мамы": как поможет в адаптации опыт пребывания без мамы
9:45 “Медовый месяц”: внезапные слёзы после нескольких недель в саду
10:30 Как организовать первый день, чтобы он прошёл мягче для всех сторон
12:15 Как объяснить ребёнку, когда вы за ним вернётесь
13:05 Травмирующая ситуация: вечером мама опоздала в сад
15:00 Как решиться на детсад, если не уверены
16:30 В каких случаях стоит отложить отправку в детский сад
18:40 Что происходит в голове ребёнка и что он испытывает во время адаптации
19:50 Ситуация в саду: ребёнок плачет, а маме надо уходить на работу
21:15 Почему в саду некоторые дети ведут себя хорошо, а дома плохо
26:15 Как маме справиться со своими чувствами
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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