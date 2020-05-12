Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T09:03
https://ria.ru/20200512/1571301973.html
Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f98babe83141fcc0f1e424a2a36df7fd.jpg
РИА Новости

Депутат бундестага призвал снять санкции с Крыма

09:03 12.05.2020
6849
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Санкции, введённые в отношении Крыма, необходимо полностью снять, также надо восстановить международные связи с крымским  регионом, считает депутат бундестага ФРГ, член международного комитета Вальдемар Гердт.
"Пандемия меняет наш мир и всю систему международных отношений. Мы обязаны создавать пространство безопасности, в котором не должно быть места санкциям. Мы работаем над отменой санкций в отношении России и Крыма", - сказал РИА Новости Гердт.
Флаги Германии, России и ЕС
7 мая, 10:13
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
По его словам, все идеологические преграды, мешающие и блокирующие международные связи Крыма, должны быть сняты.
"Сегодня уже всем очевидно, что эти санкции незначительны и не нужны. Мы будем делать все для снятия этих санкций, чтобы сообща преодолевать все трудности", - подчеркнул депутат.
Герхард Шредер
4 мая, 11:10
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
8331016
Обсудить 0
Вальдемар ГердтРеакция на санкцииСанкцииСанкции в отношении РоссииГерманияРеспублика КрымВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
Президент РФ В. Путин
Путин назвал меры по поддержке экономике и граждан беспрецедентными
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин: нельзя сидеть сложа руки, не решая вопросы по поддержке экономики
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Макрон и Джонсон обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
США приостановили развертывание поставленных Россией аппаратов ИВЛ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Здание Государственной думы России
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Москвичам без масок в транспорте 12 мая будут выносить предупреждение
Радар Globus, расположенный на территории норвежского города Вардё
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу России"
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
07:27В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
07:25В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек
07:20Банки стимулируют россиян брать кредиты удаленно, показал опрос
07:18Эксперт рассказал, как выявить в компаниях "бумажных" сотрудников
07:11В ГД предупредили о риске "стрессовых расстройств" после самоизоляции
Лента новостейМолния