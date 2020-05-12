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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:03
https://ria.ru/20200512/1571301945.html
В России провели более 5,8 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В России провели более 5,8 миллиона тестов на коронавирус

09:04 12.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 5,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 251 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 5,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 251 тысяча человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 168 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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