В России провели более 5,8 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 5,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 251 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 5,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 251 тысяча человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 168 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф